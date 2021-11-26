Челябинских режиссеров приглашают на кинолабораторию от «Ленфильма»

Молодым авторам помогут завершить сценарии полнометражных работ

Киностудия «Ленфильм» приглашает молодых режиссеров и сценаристов на бесплатную лабораторию «Ленфильм-дебют». С участниками лаборатории будут работать ведущие представители отечественной киноиндустрии: режиссеры Александр Велединский («Географ глобус пропил»), Борис Хлебников («Шторм», «Аритмия»), Любовь Мульменко («Дунай»). Мастера помогут начинающим коллегам доработать сценарий, написать операторскую экспликацию, режиссерский сценарий и таким образом подвести к съемкам.



Участникам необходимо подать заявку на лабораторию до 1 декабря 2021 года. В заявке команды (режиссер + автор сценария) должны представить сценарий фильма, свои биографии и мотивационное письмо. Важное условие: необходимо иметь опыт в создании короткометражных фильмов.

«Заявка подается режиссером, который должен быть дебютантом в полном метре, но иметь хотя бы одну законченную киноработу (короткий метр, веб-сериал, сериал, документальный фильм), демонстрирующую его профессиональные компетенции», — поясняют на студии «Ленфильм».

Заявки принимают до 1 декабря 2021 года. В феврале объявят 10 проектов, авторы которых примут участие в лаборатории. Она пройдет весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма».