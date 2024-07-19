Челябинских художников обучат старинным народным ремеслам

«Клоповник»: «Нужно оценить весь багаж традиций и попробовать переосмыслить его»

В Челябинске стартует лаборатория «Тропы» — просветительский проект, где молодых художников обучат ткачеству, керамике, лоскутному шитью и деревообработке. Цель — освежить традиционные техники и создать новые форматы «ручного искусства». Как рассказали резиденты кураторской группы «Клоповник», обучать возьмут лишь 25 творцов Южного Урала.

Почему решили взяться за народные ремесла? Организаторы лаборатории объясняют это тем, что в Челябинске во все времена было много переселенцев: сотни тысяч людей из разных городов и стран оставались в нашем крае, они привозили на Южный Урал свою культуру, свои техники, свои уникальные занятия.

«Идея проекта родилась из вопроса: как челябинские современные художники могут расширять свой инструментарий в поиске нового языка? Можем ли мы найти вдохновение, оглянувшись вокруг, обратившись к идентичности региона? Что Урал может рассказать нам о себе, если мы начнем вглядываться не только в его индустриальное наследие, а в детали повседневной жизни, которые окружали наших дедушек и бабушек?» — рассказывают в «Клоповнике».

Обучать ремеслам будут в формате лаборатории, когда участники не только учатся непосредственно искусству, но и исследуют его. В конце осени художники приступят к собственным проектам, объединяющим старинные техники шитья, столярного дела и современного искусства. В феврале работы представят на выставке всем желающим.

Все подробности — в соцсетях проекта.