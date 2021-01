Челябинские вокалисты стали лауреатами международного джазового конкурса

Судьями конкурса выступили российские звезды джаза и профессор из музыкального колледжа Беркли

В Москве завершился онлайн-конкурс Lanote Jazz Online Competition, в котором приняли участие более 200 солистов и ансамблей со всей России.

Лауреатом первой степени в номинации «Вокальное исполнительство» стала солистка ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Кристина Рыжковская. За лучшую вокальную импровизацию любимая челябинскими поклонниками джаза певица также получила специальный приз от Боба Столоффа. Столь высокой оценки мэтров удостоились классические джазовые темы ХХ века, записанные Кристиной с разными инструментальными составами в Челябинске и Санкт-Петербурге: Love for Sale, Jingle Bells, I May Be Wrong, Honeysuckle Rose.





Среди вокальных ансамблей первое место досталось челябинскому вокальному квартету DV- Show, постоянному творческому партнеру «Уральского диксиленда». Исполненная квартетом баллада Embraceable You дополнительно была отмечена в номинации «Лучшая аранжировка». Ее выполнил патриарх челябинского джаза, бэндлидер, аранжировщик Станислав Бережнов.





Жюри было сформировано из звезд российского джаза и приглашенных экспертов: профессор музыкального колледжа Беркли Боб Столофф (Bob Stoloff, США), Евгений Гречищев, Александр Виницкий, Алина Ростоцкая, Евгений Лебедев, Саша Машин, Андрей Липатов.

Победителей конкурса наградили памятными подарками, но главное — бесплатными мастер-классами известных педагогов.

Добавим, что послушать лауреатов конкурса Кристину Рыжковскую и квартет DV-Show с ансамблем «Уральский диксиленд» можно уже завтра, 21 января, на традиционном концерте «Челябинские звезды джаза памяти друзей» в концертном зале им. С. С. Прокофьева.