Челябинские театры продолжают работу по QR-кодам

Своими впечатлениями о новой мере контроля поделилась Ирина Текслер

Театры и другие площадки с вместимостью свыше ста человек продолжают проверять у зрителей QR-коды. 19 октября в Челябинском театре Драмы им. Наума Орлова показали новое прочтение пьесы А. Н. Чехова «Палата № 6». Прийти на спектакль можно было только с кодом.



Работники театра опробовали новую систему еще 18 октября. Очередей почти нет, все работает быстро и без задержек. В театр пришла и первая леди Челябинска Ирина Текслер.

«Я много раз смотрела постановку „Палата № 6“. Постоянные зрители драматического театра очень советовали посмотреть спектакль, потому что она отличается от той пьесы, которую мы все знаем», — рассказала Ирина Текслер.

Также первая леди поделилась своими впечатлениями о новых ковидных ограничениях.

«Очень интересно было самой посмотреть, как это работает, я специально пришла пораньше. Хорошо, что напомнили про паспорт, потому что это обязательное условие. Все получилось без задержек и довольно быстро. Очень хорошо, что мы все еще можем посещать театр, встречаться с нашими актерами», — комментирует жена губернатора.

Новые правила проведения массовых мероприятий вступили в силу с 18 октября и сейчас вход на все мероприятия с численностью более ста человек осуществляется только если вы покажете QR-код.