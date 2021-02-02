Челябинские театры готовы пускать больше зрителей

Там, где еще вчера был солд-аут, сегодня благодаря губернаторским послаблениям билеты снова доступны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер снял часть коронавирусных ограничений, и теперь в кино, театр и на концерт можно продавать 60% мест в зале. А значит, уже через пару часов в кассах появятся билеты на популярные спектакли и шоу.

Первыми на сообщение отреагировали в Театре оперы и балета: прямо сейчас можно купить заветные билеты на премьеру «Дон Кихота» 13 и 14 февраля или на семейный мюзикл «Алиса в стране чудес» 7 февраля. Ждем, когда филармония откроет продажи билетов на Фестиваль юмора Игоря Бутмана.