Челябинские стендап-комики запустят шоу на Youtube

В Сеть выложат записи с ближайшего большого концерта

Стендап-комики из Челябинска запускают свое youtube-шоу. В первом сезоне будет шесть выпусков. Комики будут рассказывать свой лучший материал.



Съемки пройдут 28 мая на большом стендапе в баре Hops Spot. Двенадцать местных комиков будут рассказывать уже проверенные шутки. Выступают Аркадий Зубков, Линар Гибаев, Дэн Эмохой, Кирилл Лежак и другие местные стендап-комики.





Потом материал смонтируют в короткие выпуски по 15 минут и начнут выпускать в конце июня.

Записать свое youtube-шоу в объединении «Стендап Челябинск» планировали полгода.

«Обдумывали все с разных сторон. Искали тех, кто нам поможет со съемкой. Очень долго настраивались в целом. Теперь прыгаем в последний вагон: скоро лето, все будут в разъездах», — рассказывает организатор челябинских стендап-вечеринок Аркадий Зубков.

Такое шоу решили запустить, чтобы челябинские стендаперы могли двигаться дальше и развиваться в комедии.





«Уже давно пора снять. У комиков много материала. Они знают какие шутки у них лучшие и сто процентов смешные. Эти накопленные монологи мешают комикам двигаться дальше. Они выступают с лучшим, а нужно придумывать новое. Съемки дадут толчок, чтобы ребята начали писать что-то новое», — объясняет Аркадий Зубков.

На концерт, который будут снимать, продают билеты. Шутки можно услышать сильно раньше, чем они попадут в Сеть. 28 мая пройдет два концерта подряд: один в 18:00, второй в 21:00.18+