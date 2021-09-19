Челябинские силовики снялись в патриотическом видеоклипе

Музыкальный подарок приурочили к Дню города

В сети распространяется видеоклип «Россия — это мы!», приуроченный к дню рождения Челябинска. Организатором съемок выступил культурный центр ГУ МВД Южного Урала, но спели и снялись в музыкальном подарке и школьники, и сотрудники других силовых ведомств, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.



В пресс-службе ГУ МВД уточняют, что клип снят в целях патриотического воспитания молодежи.

«Слова, звучащие в песни сопровождаются кадрами, отражающими деятельность множества профессий, задачей которых является оказание помощи гражданам, защита их интересов и благополучия. Клип — важное напоминание, о том, что мы живем в великой стране с великой историей», — говорится в сообщении ГУ МВД по Челябинской области.

В проекте действительно снялись самые разные люди. Больше всего, конечно, полицейских: песню исполняли начальник штаба ОМВД по Красноармейскому району Ольга Александрова, солистка вокального ансамбля областной полиции Лолита Елкина с коллегами, лейтенант полка ДПС Юрий Костылев, полицейский кинолог Дарья Варламова, челябинский участковый Дмитрий Яшугин. К ним присоединились третьеклассница Катя Зубкова, солистка детского вокального ансамбля ГУ МВД, реабилитолог областного перинатального центра Владислав Арнольд, сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области Александр Кауц, Павел Сафронов и Александр Эйзенгут, хор кадетских классов челябинской школы имени Пустового во главе с руководителем Анной Никитиной, вокальный ансамбль ЧВВАКУШ «Молодежь — Отечеству». В эпизодах снялись военные летчики, спасатели, бойцы ОМОН и сотрудники скорой помощи.