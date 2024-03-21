Челябинские школьники снимут короткометражки на фестивале «МолоКО»

Лучшие покажут в кинотеатре «Мегаполис» и в эфире телеканала ОТВ

Два десятка крутых спикеров — актеров, каскадеров, продюсеров и режиссеров, десять школьных кинокоманд, четыре дня интенсивов и мастер-классов по съемкам, блогингу, актерскому мастерству, а также продвижению картин. Все это второй молодежный фестиваль кинотворчества «МолоКО», который стартовал в Челябинске накануне.





Проект поддержан грантами губернатора и Фонда гражданских инициатив Челябинской области, рассказала координатор форума Оксана Томилова. Она также поделилась тем, что ждет участников, какими были критерии отбора (спойлер: строгими) и какие смыслы организаторы вложили в «странное» название проекта.

«Проект молодежный, для подростков от 14 до 17 лет, поэтому была мысль сделать такое название, которое служило бы отправной точкой для полета фантазии. Мы, организаторы, вкладывали, прежде всего, смысл „молодежное Око“ или „Молодежь и компания“. Но если открыть соцсети, мы увидим, что как только это наше „МолоКО“ не интерпретируют», — говорит Оксана Томилова.





Участниками второго фестиваля стали 60 человек — десять школьных съемочных бригад. Заявок было вдвое больше. После четырехдневного интенсива — а спикеры сменяют друг друга очень динамично, но ребята все равно умудряются записывать за ними чуть не каждое слово — школьники должны будут снять свои короткометражки: на собственные темы и по самостоятельно написанным сценариям.





Девятиклассница Полина из школы № 28 поселка Первомайского (Коркинский городской округ) говорит, что спикеры реально вдохновляют.

«Видно, что люди понимают, о чем говорят, „рубят фишку“, поэтому их советы — как вжиться в роль, как вести себя перед камерой и даже как правильно поставить киношную драку — они из жизни», — говорит Полина.

Кстати, она призналась, что ее команда уже определилась с темой, по которой будет работать: это будет кино о том, что не надо бояться говорить о своих чувствах.

Ничего не надо бояться в принципе. Этот совет снова и снова дает детям московский режиссер, автор сериалов «Естественный отбор» и «Мишки на сервере» Кирилл Алехин — самурай независимого кинематографа, как он сам себя называет.





«Я не так много месседжей пытаюсь им передать: не бояться, не пытаться сразу снять что-то гигантское — снять лучше маленькое, но честное, и самое главное — это, конечно, искренность, потому что лучшее, что мальчишки и девчонки могут вложить в кино здесь и сейчас, — это они сами: их проблемы, их надежды, их сомнения, их ровесники и бурлящая энергия... По-моему, получается», — говорит Кирилл Алехин.

Он уверен: через месяц жюри увидит десять короткометражек. А лучшие из них увидят посетители кинотеатра «Мегаполис» в мае текущего года. Фильм-победитель покажут в эфире телеканала ОТВ.