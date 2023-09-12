Челябинские роллеры закроют летний сезон заездом на 25 километров

Стартует заезд от памятника Курчатову

16 сентября объединение челябинских роллеров закрывает сезон летнего катания большим заездом на 25 километров. Стартует массовое катание от памятника Курчатову.

У старта устроят конкурсы, наградят победителей и участников конкурса стихов, а в 15:00 начинается заезд от центра до северо-запада города. Роллеры поедут одной колонной за ведущим. Присоединиться к заезду может любой желающий.

В заезде участвуют не только челябинские спортсмены, но и роллеры из других городов — Кургана и Екатеринбурга.

Закрытие сезона пройдет, если не будет дождя. При плохой погоде заезд перенесут.

Участие в конкурсах свободное. Начало мероприятия в 13:00, 12+.