16 сентября объединение челябинских роллеров закрывает сезон летнего катания большим заездом на 25 километров. Стартует массовое катание от памятника Курчатову.
У старта устроят конкурсы, наградят победителей и участников конкурса стихов, а в 15:00 начинается заезд от центра до северо-запада города. Роллеры поедут одной колонной за ведущим. Присоединиться к заезду может любой желающий.
В заезде участвуют не только челябинские спортсмены, но и роллеры из других городов — Кургана и Екатеринбурга.
Закрытие сезона пройдет, если не будет дождя. При плохой погоде заезд перенесут.
Участие в конкурсах свободное. Начало мероприятия в 13:00, 12+.