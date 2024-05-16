Челябинские роллеры откроют летний сезон конкурсами и загадками

В этом году спортивному движению исполняется 15 лет

В субботу, 18 мая, любители кататься на роликовых коньках встретятся у памятника Курчатову в Челябинске, чтобы открыть 15‑й, юбилейный летний сезон. В программе праздника конкурсы, загадки, а также прогулка по городу, сообщил ИА «Первое областное» организатор Никита Рязанов.

В далеком 2009 году открытие сезона проходило стихийно. Несколько роллеров появлялись на городских улицах, когда подсыхал асфальт. С годами комьюнити расширилось и спортсмены стали выезжать в город в определенный день, а также придумывать новые форматы. Они устраивали костюмированные встречи, танцевальные вечеринки и проводили бесплатное обучение езде на роликах для всех желающих.

Многие «выросшие» спортсмены передали любовь к роликам своим детям. И сейчас горожане катаются по паркам и городу семьями. Есть и те, кто занялся коньками профессионально, а кто-то просто поддерживает свое физическое здоровье.

На юбилейном открытии летнего сезона запланированы различные конкурсы, загадки, проезд на роликах под планкой и многое другое. После мероприятия спортсмены отправятся на прогулку по городу на роликовых коньках.

«Мы ждем всех от мала до велика. Роллеры — это одна большая и дружная семья. Встав на ролики один раз, забросить их в дальний угол и забыть про них уже будет невозможно», — поделился Никита Рязанов.

Среди главных условий для участия в катании — наличие шлема, налокотников, наколенников и защиты на запястья. Во время катания необходимо соблюдать правила дорожного движения. Организаторы также советуют взять с собой воду.



Начало праздника — в 13:00 возле памятника Курчатову на площади Науки.