Челябинские реконструкторы открыли военно-исторический и автомобильный музей

Исторические «Дивизионы» инсценируют сражения Великой Отечественной и другие военные операции, а 13 июня проведут фестиваль старинных автомобилей

Под Копейском в это воскресенье, 30 мая, развернулась Пражская операция 1945 — челябинские реконструкторы ХСК «Дивизион» с коллегами из Озерска (вместе они называются реконструкторская группа «Восточный отряд») и ВИК «Дивизион» показали, как советские солдаты освободили Чехословакию и разгромили центральную группу армий вермахта.





На языке реконструкторов это называется военно-исторический страйкбол. Такой формат позволяет совместить реконструкцию ВОВ с динамикой страйкбола и привлечь в ряды исторических сообществ молодежь.



Эта фотография как раз с «полей»

Пешая военная операция является лишь малой частью того, чем занимаются челябинские реконструкторы. Костюмированные выезды и уроки патриотического воспитания, участие в съемках фильмов и городских фестивалях, Парад Победы наконец — «Дивизионы» (а это два клуба с одинаковым названием, но разным статусом) немало делают для сохранения военной истории вообще и в Челябинске в частности.





Реконструкторы базируются на ул. Товарный двор, 14 — площадке, где уже сейчас устроены экспозиции масштабного для Челябинска музея военной истории. В нескольких помещениях собраны военная амуниция, макеты орудий, и главное — истории подлинных челябинских героев, людей, которые вернулись или не вернулись с войны. Эпохи разные — от начала века и Второй мировой, до военных операций в девяностые. Многие экспонаты были переданы организаторам музея от родственников героев, что-то найдено поисковым отрядом «Дивизиона» в разных частях страны или выкуплено у коллекционеров.





В планах организаторов — объединить выставочные залы в один большой музей. Уже сейчас в здании есть комнаты, где восстановлен советский быт: тут старинный работающий патефон, на котором можно послушать победную речь Сталина, самовар, сундук для тещи, несколько знамен, детские игрушки, мебель и даже целый шкаф со старинной одеждой, которую гости музея могут использовать для переодевания и фотографий.



Станислав Тягунов включает для нас пластинку с советскими песнями

Особое место в музейном комплексе занимают старинные и военные автомобили ретроавтоклуба «Мотор-классик». Среди экспонатов есть амфибии, военные грузовички с деревянными дверями, легендарные «Эмки», немецкий мотоцикл и изюминка коллекции — француженка La Licorne 1932 года выпуска. Практически все выставочные автомобили приведены в превосходное состояние и на ходу!





Увидеть экспонаты можно в музее — Станислав Тягунов вместе с компаньоном Олегом Лукиным и участниками «Дивизионов» проводят экскурсии для большим групп (например школьников или любителей истории). Записаться и уточнить детали можно здесь или здесь. Или в самом центре города, на Театральной площади. 13 июня тут состоится ретро-фестиваль «Машина времени».