Челябинские парки культуры и отдыха перешли на зимний режим работы

Прокатиться на аттракционах можно будет только в выходные дни, и то не везде

В Челябинске парки культуры и отдыха перешли на зимний режим. В городском управлении культуры рассказали, по какому расписанию теперь работают городские общественные пространства.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина покататься на аттракционах теперь можно будет только в выходные и праздничные дни с 11:00 до 19:00.

В Саду Победы аттракционы теперь работают только по выходным с 11:00 до 17:00.

В парке «Металлург» имени Олега Тищенко аттракционы завершили свою работу. С 1 ноября Дом «Аквариум» будет работать с 10:00 до 19:00.

В городском саду имени Александра Пушкина покататься на аттракционах можно будет в случае, если температура воздуха составляет выше +8°С. График работы в такие дни — с 12:00 до 19:00.

На зимнее время перешел и Челябинский зоопарк: с понедельника по четверг он работает с 10:00 до 18:00, при этом кассы закрываются в 17:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 19:00, кассы работают до шести часов вечера.