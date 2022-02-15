Челябинские музыканты подожгли красные флаги, чтобы снять клип

Вокалист рок‑группы Lionel объяснил, о чем песня

Челябинская рок-группа Lionel выложила новый клип с пожаром и красными флагами. Видео на песню Wanna know сняли еще летом на фоне Шершневского водохранилища. В финале вокалист Семен Терентьев с надрывом поет на английском на фоне горящих красных простыней. Некоторые слушатели были удивлены, что для съемок использовали именно красные флаги: для многих это символ революции и борьбы.



Но музыканты подчеркивают, что никаких политических мотивов в видео не вкладывали. Красный для них — символ страсти. Песня Wanna know о расставании, о чувствах после разрыва. Более того, изначально поджигали не флаги, а красную стену: на балки натянули полотно. Но в клипе выглядело, будто горят флаги.

«Красная стена символизирует страсть и любовь, а сожжение — освобождение, перерождение. Я правда написал песню Wanna know, вспоминая о тяжелом расставании с девушкой. Другие смыслы мы не закладывали», — объясняет Семен.

Снимать видео ребятам пришлось на пляже в дождь на камеру IPhone 13. На всякий случай захватили огнетушитель. В сырую погоду поджечь балки и простыни оказалось непросто, огонь загорелся, только когда ткань и дерево пропитали специальным раствором.

«У нас был всего один дубль, потому что одна простыня. Я быстро поджег, и, пока пламя разгоралось, мы синхронизировались с музыкой и начали снимать. Спину немного грело, хотелось оглянуться. Но был только один шанс. В итоге, как горел огонь, я увидел только на видео», — рассказывает Семен.

Группа Lionel существует два года, в последнее время команда активно развивает свой аккаунт в «Инстаграме». Треки больше популярны за рубежом, чем в Челябинске. Львиная доля слушателей — американцы, французы, испанцы, поэтому аккаунт ведут на английском языке. Слушатели считают, что группа несет дух classic rock: Семен Терентьев — большой фанат Deep Purple, Led Zeppelin и B. B. King.