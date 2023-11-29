Челябинские киношники сняли документальный фильм о работниках Севера

Героем стал заводчанин из Нового Уренгоя

Документальный фильм «Человек Севера» показывает один рабочий день заводчанина из Нового Уренгоя — начальника производственно-диспетчерской службы Завода по подготовке конденсата к транспорту. Параллельно герой рассуждает о жизни на Севере, а снято все в эстетике и цветах «Бегущего по лезвию».



Авторы фильма — команда Cloud Production из Челябинска. Режиссером выступил Матвей Шолохов. Снимали документалку в феврале 2023 года, а премьерный показ в Челябинске состоится 5 декабря.

Снимали фильм в сложных условиях — без дополнительных съемочных смен, с одной камерой и парой осветителей. Локации тоже не всегда были удобными. Например тесная кабина едущего трясущегося грузовика.

Фильм снимали при поддержке «Газпрома», но лента не только погружает в работу на заводе, она наполнена философскими и романтическими мыслями о жизни в холодных и суровых краях. И подается это из уст простого рабочего человека. Это подкупает.

Выполнена работа в основном в холодных цветах с эффектом пленки. Особенно ребята гордятся работой с цветом: контрастом между теплым оранжевым цветом и суровыми синеватыми пейзажами Севера. Одним из штрихов стала неоновая эстетика, выкрученная яркость искусственных фонарей.

Все это делалось с опорой на визуальный стиль фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева. «Бегущий» такой же суровый и одновременно меланхоличный. Хоть и сделан в декорациях безрадостного киберпанка.

«Через этот фильм мы хотели погрузить зрителя в атмосферу Севера. Не просто рассказать о суровой жизни, а позволить почувствовать этот мороз, заснеженные дороги, метель, а главное — ощущения героя картины. Его мечтательность и философский взгляд на мир, в котором Север, каким бы он ни был — любимая часть жизни человека», — рассказывает режиссер фильма Матвей Шолохов.

Премьера фильма состоится уже 5 декабря, его будут крутить в кинотеатре «Победа». Для гостей кинопоказа в зале «Победы» откроют выставку южноуральских молодых художников. Все картины связаны с идеей фильма — холодом и зимой. Перед показом пройдет выступление челябинского фольклорного ансамбля «Заряница».

