Челябинские художники устроят арт‑галереи в своих квартирах

Объявлен набор авторов для проекта «Квартиральня»

12 сентября челябинская галерея современного искусства Ларисы Депершмидт объявила набор художников на проект «Квартиральня». По задумке, с 15 октября местные художники будут открывать выставки прямо в своих квартирах и мастерских.



Проект разделят на три больших этапа, экспозиции будут открываться и работать до конца октября. На это время мастерские челябинских художников будут открыты для посещения, а любые понравившиеся работы можно будет купить.

В своих квартирах авторы сами расскажут о своих работах и проведут мастер-классы. Чтобы стать участником «Квартиральни», нужно заполнить google-форму в паблике ART-GALLERY LARISA DEPERSHMIDT во «ВКонтакте».

К участию приглашают не только художников, но и коллекционеров и кураторов. Коллекционеры посещают мастерские, покупают работы и выставляют часть своей коллекции на площадках проекта. Кураторы помогают с организацией и предоставляют художникам площадки для выставки.

Напомним, в Челябинске уже открывали выставочные пространства прямо в квартирах. В мае 2022 года художник Илья Фролов собрал экспозицию прямо у себя на кухне.