Челябинские художники сделают дневники о городском боре

Работы покажут в Доме культуры «ГЭС‑2» в Москве

Кураторская группа «Клоповник» вместе с Домом культуры «ГЭС-2» запускают новый арт-проект. Челябинские художники и писатели составят книги-дневники из своих впечатлений о Челябинском боре. В июне работы покажут на выставке прямо в лесу и в «ГЭС-2» в Москве.



Хранительница челябинского Музея леса Любовь Магазова и орнитолог-любитель Георгий Кравченко проведут прогулки-экскурсии для десяти участников проекта. В процессе они будут делать записи и зарисовки в формате дневника. После заметки соединят в несколько книжек.

Всего будет три прогулки: 21 мая, 4 июня и 16 июня. Записаться можно в телеграм-канале кураторской группы «Клоповник».

Между экскурсиями авторы будут свободно работать над своими дневниками. 18 июня на выставке в Челябинском бору покажут итоговые работы. После дневники увезут в Москву и в сентябре выставят в пространстве «ГЭС-2».