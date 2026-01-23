Челябинские художники прошли на фестиваль светового искусства «Не темно»

Свои работы представят шесть авторов и одна арт‑группа

Молодые челябинские художники прошли отбор на участие в фестивале светового искусства «Не темно» (12+). Свои работы они представят 14 и 15 февраля в Екатеринбурге, сообщают организаторы проекта.

От Челябинска выступят Надежда Шарова, Алена Ивочкина, Илья Фролов, Катя Зобнина, Дарья Халилова, Ляйсан Азаматова и арт-группа «Хочу быть Соковым». Увидеть их инсталляции можно будет в Летнем парке Уралмаш.

«Не темно» — ежегодный фестиваль современного искусства. В этом году его темой выбран «Мой личный общий дом». Через свет и иллюминацию художники будут говорить о границах, которые люди проводят и стирают. На этот раз более 40 художников создадут в Екатеринбурге 32 инсталляции.

«Мы в полном „отрыве“ от того, сколько живого, острого и честного прилетело в этом году. Нежность рядом с дерзостью, традиции рядом с сегодняшними трещинами — и все это рассказано светом. Особенно восхищает, когда люди, которые никогда не называли себя художниками, вдруг показывают такое, от чего мурашки по коже», — рассказала куратор фестиваля Евгения Никитина.

Пока работы челябинских художников не раскрывали. В прошлом году Алена Ивочкина уже становилась участником «Не темно», тогда она создала «Город на столе» — инсталляцию из нескольких терок, напоминающих многоэтажки с горящими окошками.

Фото: организаторы фестиваля «Не темно»