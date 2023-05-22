Челябинские художники изучают городской бор для выставки в Москве

Группа «Клоповник» запустила проект «Дневники наблюдений»

21 мая в Челябинске стартовал арт-проект «Дневники наблюдений». Художники намереваются месяц изучать лес, его обитателей, делать зарисовки и записи. После авторы представят арт-дневники на большой выставке на ГЭС-2 в Москве.



Дневники — это совместный проект челябинских авторов с кураторами из столицы.

На первой встрече для авторов устроили бердвотчинг. Орнитолог-любитель Георгий Кравченко провел художников по птичьим местам и подробно рассказал обо всех встреченных пернатых: показал, где кружат соколы в поисках добычи, в каких зарослях снуют утята и где по веткам скачет чечевица (не та, которая крупа).

Прогулка начинается рано утром, в восемь. Невыспавшиеся участники медленно собираются у плотины «Коммунар», в бинокль рассматривают лебедей на реке.

«Лебеди-шипуны очень активно защищают гнезда. Они достаточно сильные и могут даже утопить человека»,

— параллельно рассказывает жуткие подробности Георгий.

Дружно усаживаемся на полянку у бывшей плотины. Знакомимся и медитативно собираем из разноцветных листов бумаги будущие дневники.





Настроение самодельных дневников разное. Одна художница собирает строгие белые листы в ярко-салатовую обложку, вторая в обложку цвета красного вина складывает пестрые полупрозрачные листы, а третья делает все в мрачных черно-серых цветах. После внешний вид дневников может измениться. Куратор проекта иллюстратор Ирина Климина дает полную свободу — разрешает использовать любые материалы и любой стиль, бумагу и цвета.

«Работы могут быть абсолютно разные. Мы очень хотим, чтобы соединились разные стили, техники и виды искусства. Это могут быть иллюстрации, стрит-арт, фотографии, музыка. Это не обязательно в прямом смысле дневники»,— объясняет Ирина Климина.

Начинается прогулка. Георгий Кравченко ведет группу художников. По пути останавливается у берега реки или на поляне, чтобы показать соколов и цапель. Оказывается, в бору живет огромное количество живых существ, на которых мы обычно не обращаем внимания: лесные голуби, поганки, зверьки, похожие на куниц, которые скрытно скачут по верхушкам сосен.





Художники и вольные слушатели (всего одиннадцать человек 25—30 лет) послушно шагают за проводником, по пути собирают листья, цветы и веточки. Останавливаются, чтобы зарисовать птиц и деревья. Со стороны выглядит как школьная экскурсия. Велосипедисты и бегуны проносятся мимо вновь обращенных юных натуралистов и иногда оглядываются.





После прогулки останавливаемся на безлюдной поляне. Усаживаемся на поваленное дерево и несколько минут коллективно медитируем — вслушиваемся в шум леса и пение птиц, чтобы абстрактными рисунками изобразить шум леса, который смешивается с гулом большого города.





«Я часто делаю так со своим ребенком. Мы садимся и слушаем тишину. Потом можно попытаться выразить звук в каких-то абстрактных образах. Необязательно изображать что-то конкретное. Можете использовать любые цвета и материалы. Попробуйте техники, которые обычно не используете в рисовании», — советует куратор Ирина Климина.

Следующая встреча состоится через две недели, 4 июня. За это время авторы должны экспериментировать с материалами, записывать и зарисовывать ощущения от прогулки. В любой форме.

В июне работы соберут на общей выставке непосредственно в городском бору. В сентябре арт-дневники выставят в «ГЭС-2» в Москве.