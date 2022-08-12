Челябинские группы сыграют песни «Короля и Шута» в усадьбе Рябининых

Во дворе особняка исполнят популярные хиты

13 августа в челябинской усадьбе Рябининых пройдет трибьют-концерт «Короля и Шута». Играть песни культовой российской рок-группы будут три челябинские команды: «Штурман и пилоты», «ВИА ПК», «День независимости».



Песни «Короля и Шута» — это небольшие истории, похожие на мрачные сказки: с мистикой, монстрами и колдунами. На сцене исполнят популярные хиты коллектива, а потом челябинцы сыграют несколько песен из собственного репертуара.

Сама питерская группа не дает концерты с 2013 года, после смерти солиста Михаила Горшенева. Коллектив выступает только с собственной рок-оперой TODD, вместо вокалиста — запись голоса Михаила.

Начало концерта 13 августа в 19:00 в исторической усадьбе Рябининых, билеты до концерта — 400 рублей, на входе — 500.

Больше событий в выходные 13—14 августа — в нашей афише.

