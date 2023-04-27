Челябинские дизайнеры выступят на модном показе в Казахстане

Четыре южноуральских бренда одежды представят свои коллекции одежды

В Алма-Ате 6 и 7 мая пройдет модный показ Sisters Fashion Weekend, на котором коллекции одежды представят четыре бренда из Челябинска: Kotova, Chuma, Paseshnik и Ermakovishna. Молодые дизайнеры будут презентовать и реализовать свои коллекции покупателям, передает пресс-служба правительства Челябинской области.Все четыре челябинских бренда одежды делают ставку на женственность и элегантность. Бренд дизайнера Татьяны Котовой создает платья для особого случая. Ключевой продукт дизайнера Марии Чубаевой Chuma — это брючный костюм.Анна Панфилова со своим брендом Paseshnik представляет воздушные, легкие платья, не стесняющие движений юбки, много воланов, оборок, бантов и сложных складок. А дизайнер Елена Ермаковишна предпочитает универсальную одежду, в которой комфортно и на сцене, и в повседневной жизни.Отметим, что Sisters Fashion Weekend является продолжением фестиваля женской одежды и аксессуаров Sisters Bazaar, который проводится с 2016 года. Во второй день модного показа состоится pop-up store, где модельеры смогут представить свои бренды покупателям.