В столице завершилась первая Московская неделя моды. На фешен-событии года свои коллекции представили две сотни дизайнеров со всей страны. В том числе и три бренда из Челябинска — Paseshnic, Vermary и Irina_Kotmi.
Челябинские дизайнеры показали столичной публике и местным байерам коллекции нарядных и повседневных платьев и капсульные коллекции повседневной деловой одежды. Показы проходили на ВДНХ и Тверской, которые на несколько дней превратились в главный подиум страны. Одежду демонстрировали модели агентства SIGMA — двенадцать девушек для показа специально приехали из Челябинска.
Участие челябинских дизайнеров в первой Московской неделе моды может стать пропуском для локальных брендов в столичные бутики.
«Такой показ действительно очень котируется в глаза байеров московских магазинов и представителей крупных торговых сетей всей страны. Велика вероятность, что кто-то заинтересуется нашими брендами. Мы такого предложения пока не получили, но очень ждем», — комментирует поездку Анна Памфилова, создатель бренда Paseshnic.
Кроме того, такое крупное событие всегда привлекает внимание прессы, экспертов из мира моды и административный ресурс — на связь с локальными дизайнерами одежды выходят крупные фабрики, большие торговые сети и представители министерств промышленности региона. Это поможет выпускать регулярные коллекции, а еще познакомить с локальными марками и самих челябинцев.
«Далеко не все горожане знакомы с нашими брендами, поэтому нам нужна информационная поддержка от СМИ. Мы делаем качественную одежду, ее сложно назвать локальной, потому что локальности у Челябинска как таковой нет. Все-таки мы все тут не местные», — замечает Ирина Котова, создатель бренда Irina_Kotmi.
«Недавно в городе прошел фестиваль „Блик“, и я разглядывала гостей и участников фестиваля. Каждый их них был одет стильно, интересно. Так что у челябинцев есть свой стиль», — добавила Анна Памфилова («Пасечник»).
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