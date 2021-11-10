23 ноября на сцене Челябинского театра драмы состоится благотворительный спектакль «Тень» по пьесе Евгения Шварца. Выручка от продажи билетов пойдет на озеленение города.
Спектакль представляет проект «Зеленый театр». В постановке задействованы непрофессиональные актеры: бизнесмены и общественные деятели. Например, роль Ученого сыграет Алексей Прокошин, экс-советник ректора ЮУрГГПУ. Его Тень — член Совета директоров «КЕММА» Игорь Мисюрин. Вместе с ними в труппу вошли пивовар Илья Ройтенберг, управляющий партнер LA’consulting Юрий Симанков, журналистка Александра Слезко и член правления Союза театральных деятелей Челябинской области Григорий Цукерман.
Стоит отметить, что полгода назад на сцене Театра драмы состоялась премьера «Тени» Шварца. Это стимпанк-спектакль под треки Metallica от режиссера Якова Ломкина. Но постановка «Зеленого театра» к премьере никак не относится. И режиссеры у спектаклей «Тень» разные — над новым проектом работает Олег Хапов.
«„Тень“ — это история о человеке, который не хочет отвечать за свои поступки и поручает это другому, скажем так, существу. В спектакле мы покажем, что из этого получается. Есть любовный сюжет, социальная драма, сатира — как и у Шварца», — рассказал Первому областному информагентству режиссер спектакля Олег Хапов.
Акцент в новой постановке сделан не на костюмах и декорации, а на повествовании. В спектакль включили танцевальные и вокальные номера. В труппе около 30 человек, репетиции начались в сентябре.
Стоимость билетов от 750 до 5000 рублей. QR-код и паспорт от зрителей обязателен.
Проект «Зеленый театр» существует уже пять лет и представляет любительские спектакли, где играют челябинские медийные персоны. Средства отправляют на озеленение Челябинска. Например, несколько лет назад на собранные деньги были посажены цветы и деревья на площади Ярославского.