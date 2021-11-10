Челябинские бизнесмены сыграют в благотворительном спектакле «Тень» по Шварцу

Проект «Зеленый театр» собирает средства на озеленение города

23 ноября на сцене Челябинского театра драмы состоится благотворительный спектакль «Тень» по пьесе Евгения Шварца. Выручка от продажи билетов пойдет на озеленение города.



Спектакль представляет проект «Зеленый театр». В постановке задействованы непрофессиональные актеры: бизнесмены и общественные деятели. Например, роль Ученого сыграет Алексей Прокошин, экс-советник ректора ЮУрГГПУ. Его Тень — член Совета директоров «КЕММА» Игорь Мисюрин. Вместе с ними в труппу вошли пивовар Илья Ройтенберг, управляющий партнер LA’consulting Юрий Симанков, журналистка Александра Слезко и член правления Союза театральных деятелей Челябинской области Григорий Цукерман.

Стоит отметить, что полгода назад на сцене Театра драмы состоялась премьера «Тени» Шварца. Это стимпанк-спектакль под треки Metallica от режиссера Якова Ломкина. Но постановка «Зеленого театра» к премьере никак не относится. И режиссеры у спектаклей «Тень» разные — над новым проектом работает Олег Хапов.

«„Тень“ — это история о человеке, который не хочет отвечать за свои поступки и поручает это другому, скажем так, существу. В спектакле мы покажем, что из этого получается. Есть любовный сюжет, социальная драма, сатира — как и у Шварца», — рассказал Первому областному информагентству режиссер спектакля Олег Хапов.

Акцент в новой постановке сделан не на костюмах и декорации, а на повествовании. В спектакль включили танцевальные и вокальные номера. В труппе около 30 человек, репетиции начались в сентябре.

Стоимость билетов от 750 до 5000 рублей. QR-код и паспорт от зрителей обязателен.

Проект «Зеленый театр» существует уже пять лет и представляет любительские спектакли, где играют челябинские медийные персоны. Средства отправляют на озеленение Челябинска. Например, несколько лет назад на собранные деньги были посажены цветы и деревья на площади Ярославского.