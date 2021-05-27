Челябинские библиотекари приняли участие в книжном забеге по городу

В рамках всероссийской интеллектуальной акции «Бегущая книга — 2021» случайным прохожим задавали вопросы на эрудицию

В рамках акции сотрудники библиотек пробежали по сформированным заранее маршрутам, а по дороге общались с прохожими — предлагали принять участие в викторине и дарили книги и другие сувениры победителям.



Всероссийский забег библиотекарей стартовал в 12:00. Дюжина команд ровно в это время выдвинулись в путь по всем районам города: библиотекари бежали, а точнее, шли быстрым шагом, по проспекту Ленина, улицам Братьев Кашириных, Агалакова и на других локациях. Отдельная команда общалась с жителями в Новосинеглазово.

«Главное в забеге — не вручение наград, а возможность напомнить о библиотеке и привлечь новых посетителей»,

— считают организаторы всероссийского забега.

Отметим, что акция «Бегущая книга» приурочена к Общероссийскому дню библиотек, а также к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.