Челябинские библиотекари будут ловить людей на улице и задавать вопросы

Такой принцип у всероссийской акции «Бегущая книга»

В Челябинске 27 мая стартует всероссийская акция «Бегущая книга 2023». Работники городских библиотек будут ловить на улице прохожих, задавать вопросы на эрудицию и дарить книги.



Тема забега библиотекарей — «Российский культурный код». Случайных людей на улице будут спрашивать про крылатые выражения, цитаты из фильмов и книг, которые уже стали частью разговорной речи. Подсказывать не будем. Иначе неинтересно. Но пара цитат Остапа Бендера уж точно будет.

Вопросы на улице начнут задавать с 12:00. Участники акции побегут по пяти маршрутам в разных районах города: Советском, Металлургическом, Центральном, в Парковом-2 и Новосинеглазово.