Челябинские артисты показали балет «Корсар» на сцене Большого театра в Москве

Гастроли труппы Челябинского театра оперы и балета организованы в рамках Соглашения о сотрудничестве между регионом и главным театром страны

Накануне, 21 ноября, вечером артисты Челябинского театра оперы и балета имени Глинки показали на сцене Большого театра в Москве балет «Корсар» Адольфа Адана. Спектакль прошел в рамках Соглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и главным театром страны. Поддержать челябинских артистов приехал губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Премьера балета в постановке народного артиста России Юрия Клевцова состоялась на сцене Челябинского театра оперы и балета в 2022 году. Спектакли прошли с большим успехом, и при формировании программы для Большого театра было принято решение включить в нее балет «Корсар». Московские зрители тоже оценили постановку: аплодисменты не смолкали на протяжении нескольких минут.

«Это уже второй выезд челябинской труппы в столицу в рамках Соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России»,— напомнили в пресс-службе правительства.

Спектакль на сцене Большого театра покажут и сегодня, 22 ноября.

Ранее в Челябинске выступили артисты Большого театра в рамках соглашения. Они показали южноуральским зрителям балет «Коппелия».

Другие челябинские коллективы можно будет увидеть на выставке «Россия» на ВДНХ. Сегодня там пройдет День Челябинской области. Программа будет насыщенной.