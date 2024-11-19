Челябинские артисты балета выступят на сцене Кремля

Они примут участие в фестивале «Танцуй и пой, моя Россия»

Танцоры Челябинского театра оперы и балета имени Глинки отправятся в Москву и выступят в Кремлевском дворце. Данил Уразаев и Денис Гайноченко прошли отбор для участия в гала-концерте всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия», который пройдет 6 декабря.

Как рассказали в театре, путевку в Москву артисты получили на отборочном концерте в Челябинске, на котором свои номера представили 29 коллективов и солистов области. Данил Уразаев исполнил мужскую вариацию из вставного па-де-де из балета «Жизель», а Денис Гайноченко представил мужскую вариацию из балета «Пламя Парижа».

«Танцуй и пой, моя Россия» пройдет уже в седьмой раз. В этом году в концерте примут участие артисты Йошкар-Олы, Уфы, Симферополя, Донецка, Челябинска и Тюмени. Южный Урал, помимо артистов балетной труппы, будут представлять коллектив «Синегорье» и ансамбль «Ералаш».

До поездки в Москву Данил и Денис успеют выступить в Челябинске. Они станцуют 27 и 28 ноября в первой премьере 69-го театрального сезона оперного — балете «Гусарская баллада».