Управление архитектуры Челябинска показало лучшие проекты въездных стел для Челябинска, которые придумали участники открытого конкурса.
Напомним, еще 18 апреля на аппаратном совещании главный архитектор Павел Крутолапов сообщил, что для города разработают новые въездные группы. Стелы установят на шести крупных въездах в Челябинск. И объявил об открытом конкурсе на дизайн-проекты. Принять участие в создании эскизов могли студенты, профессиональные дизайнеры и архитекторы и все, кто может сделать макет, подходящий под техническое задание. Победитель конкурса должен был получить 150 тысяч рублей.
В конкурсе приняли участие семь команд. Первое место и крупный денежный приз никому не присудили — по мнению жюри, ни один проект в полной мере не подходил по критериям конкурса. Поэтому выбрали два вторых места и одно третье.
Вторые места заняли:
— коллектив архитекторов: Михаил Кисенко, Артем Сидоров, Василина Пашнина, Людмила Реунова, Альбина Чуракаева, Семен Васильев;
— архитектор Дмитрий Астраханцев.
Третье место досталось индивидуальному предпринимателю Никите Морозову.
Работы участников будут использованы в проектировании окончательного варианта въездной группы. Когда именно у города появятся новые стелы — пока неизвестно. На весеннем брифинге, посвященном конкурсу, представители управления архитектуры говорили про 2024 год. А еще надеялись, что, помимо города, в строительстве въездных групп примут участие инвесторы из сектора крупного частного бизнеса или промышленных предприятий.
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