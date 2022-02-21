Сегодня в «Гранада-пресс» состоялась пресс-конференция, посвященная Аркаимской крепости и военному делу эпохи бронзы. На вопросы журналистов ответили заместитель директора заповедника «Аркаим» Юрий Макуров, руководитель Лаборатории экспериментальной археологии «Археос» Иван Семьян и научный сотрудник Заповедника «Аркаим» Татьяна Малютина.
Археологи подчеркнули, какое мощное архитектурное сооружение представляет из себя древняя крепость Аркаим. Как с архитектурной точки зрения, так и в отношении устройства общества ничего равного Аркаиму в ту эпоху цивилизация не знала.
«Эта крепость, точнее, система крепостей совершенно уникальна для бронзового века. Нигде архитектура не достигала таки вершин, такой сложности. Кроме того, мы можем говорить, что именно здесь впервые в истории появляются профессиональные военные (как и профессиональные металлурги, архитекторы, строители, пастухи...). И появляется оружие, которое направлено против человека, а не для добычи пропитания», — пояснила Татьяна Малютина.
Археолог Иван Семьян, о беспрецедентном научном эксперименте которого по созданию первой боевой колесницы мы рассказывали, сообщил, что на этом работа ученых не закончена. Планируется продолжать большое экспериментальное исследование, следующим этапом которого станет аутентичная постройка колесницы инструментами эпохи бронзы (а не современными молотками, стамесками и напильниками).
«Кроме того, перед нами стоит задача — понять, как жители Аркаима могли одновременно управлять повозкой и стрелять. А то, что воины бронзового века именно так и делали, мы уверены, есть много исторических документов в подтверждение тому. Мы понимаем, что это требует от возницы недюжинных способностей: как феноменального равновесия, так и умелого владения оружием», — рассказал Иван Семьян.
Воин эпохи бронзы, цитирует Иван американских коллег, был скорее шоуменом, для которого важным было произвести впечатление, показать зрелищный ритуал: ехать, стрелять из лука, метать копье или дротик, даже запрыгивать на дышло и удерживать равновесие, как делали это кельты, последние воины-колесничи. Челябинским археологам, судя по всему, придется достичь высот боевого искусства наших предков, живших на Южному Урале четыре тысячи лет тому назад.
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