Челябинские археологи построят еще одну боевую колесницу

На пресс‑конференции, посвященной военному делу бронзового века, ученые рассказали о продолжении научных экспериментов

«Эта крепость, точнее, система крепостей совершенно уникальна для бронзового века. Нигде архитектура не достигала таки вершин, такой сложности. Кроме того, мы можем говорить, что именно здесь впервые в истории появляются профессиональные военные (как и профессиональные металлурги, архитекторы, строители, пастухи...). И появляется оружие, которое направлено против человека, а не для добычи пропитания»,

— пояснила Татьяна Малютина.

«Кроме того, перед нами стоит задача — понять, как жители Аркаима могли одновременно управлять повозкой и стрелять. А то, что воины бронзового века именно так и делали, мы уверены, есть много исторических документов в подтверждение тому. Мы понимаем, что это требует от возницы недюжинных способностей: как феноменального равновесия, так и умелого владения оружием»,

— рассказал Иван Семьян.