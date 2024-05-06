Челябинская студия-театр «Манекен» покажет постановки о писателях-фронтовиках

Серию спектаклей посвятили авторам, рожденным в 1924 году

Студия-театр «Манекен» готовит для челябинцев премьеры о писателях, у которых в этом году исполняется 100 лет со дня рождения. Как поделились в студии, о жизни и творчестве актеры расскажут через своеобразный тетраптих — серию из четырех спектаклей.

Проект «Столетние современники» расскажет зрителям о Викторе Астафьеве, Борисе Васильеве, Булате Окуджаве и Юлии Друниной — великих русских писателях, поэтах и фронтовиках. В постановках будут использовать фрагменты из произведений авторов, стихи, песни и даже сторителлинги на основе биографий.

Первая премьера по произведению «Царь-рыба» Астафьева прошла 28 апреля. Классику деревенской прозы «вывели на сцену театра», чтобы зрители смогли ответить на вопросы: «Для чего судьба дает нам испытания? Все ли они заслуженные? И что приобретаем мы, когда проходим их?»

Спектакли по творчеству других писателей можно увидеть 9, 12 и 19 мая. В День Победы театр покажет постановку «Окуджава. Интервью на фоне концерта».