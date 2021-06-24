Челябинская рок-группа выступит на музыкальном фестивале в Чехии

Never-Opened-Doors поедут на Rock Castle Open Air вместе с известными музыкантами мира

Ежегодно в августе в чешском городке Моравски-Крумлов на территории старинного замка собираются адепты тяжелой рок-музыки. И в этом году в лайн-апе трехдневного фестиваля появятся российские музыканты. Главные челябинские рокеры Never-Opened-Doors сыграют на одной сцене с известными хеви-метал-группами, во главе с Sabaton и суровым немцем Dirkschneider.





Челябинская группа в стилистику чешского фестиваля вписывается превосходно: этакие коктейль из groove metal, metalcore и alternative, жесткие гитарные риффы, сменяющиеся меланхоличными гармониями с чистым вокалом, суровые тексты на английском.

Для N-O-D большие концерты не в новинку — группа выступала на разогреве у Scorpions и Limp Bizkit, является постоянным хедлайнером уральских рок-фестивалей, буквально неделю назад отыграла мощный сет на «Атомфест-2021» на Увильдах вместе с москвичами, группой «Приключения Электроников».





«„Атом“ — локальный фестиваль, с организаторами которого мы давно уже хорошие друзья и хэдлайним его не в первый год, с удовольствием ездим туда семьями. Несмотря на небольшой масштаб, у ребят всегда на высоте и звук, и свет, и организация», — рассказывает фронтмен группы Андрей Волосников.

Для чешского фестиваля группа подготовит отличную программу, тем более что есть из чего выбрать. На данный момент у ребят в арсенале три полноформатных альбома, семь синглов, четыре EP и четыре видеоклипа. Особенно на слуху мини-альбом «Не сломлен», «Маяк» и трек «Золото», в piano-версии которого на французском поет Пьер Эдель, финалист шоу «Голос» в нескольких странах.

Кстати, на подходе — еще один клип на новую песню «Нет зла». Эпичное видео будет доступно поклонникам уже на следующей неделе, а сама песня откроет сет-лист фестивального выступления группы на Rock Castle Open Air.