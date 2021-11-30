Челябинская публичная библиотека меняет фирменный стиль

Логотип разработал дизайнер Иван Струнин. От книг в эмблеме отказались

Челябинская областная универсальная научная библиотека объявила о смене фирменного стиля. Новый логотип библиотеки — это абстракция из четырех полукругов. Можно трактовать как круги на воде или спилы стволов деревьев — но подробнее о новом смысле сотрудники обещают рассказать позже.



«Все привыкли, что на логотипах библиотек изображены книги. Мы решили уйти от такого образа, хотя это и вызвало споры. Библиотека — это не только хранилище книг. Это еще и место встреч клубов по интересам, мы проводим фестивали и мероприятия. Много работаем с электронными ресурсами. Все это мы хотели отразить в нашем логотипе», — рассказывает заместитель директора по творческой деятельности Наталья Соловьева.

Фирменный стиль разработал дизайнер Иван Струнин. Это была его дипломная работа в Международном институте дизайна и сервиса. Перед тем как выбирать стилистическое решение, Иван провел опрос среди читателей и сотрудников.

Фирменные цвета Челябинской областной универсальной библиотеки остаются прежними: серый, черный, бордово-красный и белый. Концептуальные элементы появятся на буклетах, афишах и сувенирной продукции.