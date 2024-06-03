Челябинская Публичка обучит профессии фотографа, дизайнера и мультипликатора

Принять участие смогут южноуральцы до 35 лет

С 8 июня в Центре межкультурных коммуникаций в Челябинске стартует обучение подростков и молодежи креативным профессиям. Первый поток посвятят искусству фотографии. Как рассказали в ЧОУНБ, проект позволит превратить хобби в бизнес.

«Подросткам и молодежи в этом году мы предложим обучиться основам востребованных творческих профессий: фотографа, дизайнера косплей-костюмов и мультипликатора. Каждый блок обучения будет включать в себя восемь еженедельных занятий по субботам на протяжении двух месяцев», — рассказала руководитель проекта Вера Стрелко.

Принять участие смогут челябинцы с 15 до 35 лет. Занятия по фотографии стартуют 8 июня и продлятся до 31 июля. Участники будут работать с презентациями, выполнять упражнения на формирование собственной стратегии продвижения, изучат приемы создания выразительных картинок и основы композиции, обучатся обработке и монтажу фотографий. Также каждого участника ждут домашние задания, которые превратятся к концу обучения в личное портфолио, выдержанное в едином стиле.

Также на канале Публички запустят видеоуроки «Лаборатории креативных профессий 2.0» для тех, кто не сможет посещать занятия.

Все подробности — на официальном портале Центра межкультурных коммуникаций ЧОУНБ.