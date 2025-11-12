Челябинская областная библиотека собирает книги для пациентов больниц

Оставить сказки, романы и комиксы можно в «коробке добра» до 20 ноября

Челябинская областная универсальная научная библиотека запустила благотворительную акцию «Выздоравливаем с книгой»: по 20 ноября в Публичке принимают литературу для пациентов медицинских стационаров. Оставить книги может каждый житель региона, рассказали в пресс-службе библиотеки.

«Часто именно книга становится для человека, находящегося в больнице, источником поддержки, надежды и вдохновения. Она способна отвлечь от сложных мыслей и подарить улыбку», — поделилась заведующая отделом обслуживания ЧОУНБ Людмила Демьянович.

Для участия в акции принимаются новые или в отличном состоянии издания разных жанров: художественная и научно-популярная литература, детские книги и сказки, журналы, комиксы и раскраски. Оставить литературу можно в «коробке добра», установленной на первом этаже библиотеки.

Напомним, 16 ноября в Челябинске пройдет книжный фестиваль в поддержку фонда «Искорка» и людей, страдающих от онкологических заболеваний.