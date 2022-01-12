Челябинская область вошла в двадцатку самых популярных регионов для туризма в России

Регион обошел Свердловскую область и занял строчку сразу за Новосибирской

Челябинская область заняла 14-е место в Национальном туристическом рейтинге за 2021 год. Области присвоили 96,4 балла. Результаты исследования передал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». По сравнению с прошлым годом Челябинская область улучшила свои показатели и поднялась в топе на две позиции вверх.



Все регионы России оценивали по девяти критериям. Учитывалось число проживающих в санаториях, объем платных туристических услуг населению, доходы от туризма, количество запросов в поисковых сетях об отдыхе и даже уровень преступности в области.

Челябинская область в рейтинге обошла Свердловскую на две позиции и заняла строчку сразу за Новосибирской.

«По итогам туристического кешбэка Свердловская область значительно отстает от соседних Челябинской и Тюменской областей», — отметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Напомним, что также Челябинская область вошла в число 18 регионов, где в 2022 году планируют реализовать новую туристическую программу для школьников. Цель программы — познакомить детей с историей родного края во время небольших путешествий.