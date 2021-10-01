Челябинская область стала финалистом национальной туристической премии

Пять проектов региона прошли в финал конкурса «Russian Event Awards Приволжье и Урал»

Пять туристических проектов Челябинской области прошли в финал X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжье и Урал. Из них три проекта из Сатки, и по одному из Магнитогорска и Златоуста.



К участию в конкурсе допускались проекты, реализованные с ноября 2020 года до сентября 2021. Всего для участия было заявлено 273 проекта из 19 регионов России, жюри конкурса среди них отобрали 204.

От Челябинской области в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия» в финал прошел кемпинг на левом берегу реки Ай «Айская долина». Фестиваль водного туризма «Айские притесы» стал финалистом в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие», а фестиваль «Первое Уральское Яблоко» представлен в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Все эти объекты выдвинуты от Саткинского района.

Лучшим туристическим событием в области культуры и искусства в Челябинской области стал музыкальный фестиваль Jazz-класс в Магнитогорске.

Конкурс «Наследие Ивана Бушуева» в Златоусте стал финалистом номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов».

Финал регионального конкурса пройдет в Перми 7—9 октября, там выберут лучшие проекты среди 19 регионов, которые по итогам регионального этапа примут участие в Общенациональном финале Russian Event Awards 2021. Он состоится 15—17 ноября в Ульяновске.