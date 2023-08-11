Челябинская область представит свои достижения на ВДНХ

В 2023 году ВДНХ исполняется 84 года

В выходные, 5 и 6 августа, состоится праздничная программа по случаю дня рождения Выставки достижений народного хозяйства. Осенью на ВДНХ стартует Международная выставка-форум «Россия», где свои достижения представит и Челябинская область.

Региону есть о чем рассказать: построены инфекционный госпиталь, терминал внутренних линий аэропорта Челябинск им. И. Курчатова, Региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, в городах области и в областном центре появились современные общественные пространства, созданы Государственный симфонический оркестр Челябинской области и Детская филармония, образован национальный парк «Зигальга», запущен новый завод по производству троллейбусов и электробусов.

Прямо сейчас идет реализация крупных проектов, среди которых межвузовский кампус, городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске, две спортивные арены в Челябинске, туристическая инфраструктура на реке Ай, озере Тургояк, а также в музее-заповеднике «Аркаим».

Планируется, что на стенде Челябинской области будет несколько точек притяжения: центральная интерактивная фотозона, тач-панель «У папы на работе» (об индустриальных маршрутах), настольный хоккей с реконструкцией дерби между топовыми командами региона — «Трактором» и «Металлургом», природный уголок с зоной в виде камней с Большой Каменной реки. Привезут и метеорит, точнее, его осколок.

Отметим, что с самого открытия в 1939 году ВДНХ стала территорией демонстрации передовых достижений страны. Традиция продолжается и сейчас. С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года Выставка станет главным местом демонстрации важнейших достижений регионов страны в сферах экономики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, науки и культуры.