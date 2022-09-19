Челябинская молодежь поборется за премию для поддержания своих проектов

Конкурс #ДвигайЧЕ отметит 30 лучших участников премиями в 35 тысяч рублей

Молодые люди из Челябинской области смогут побороться за премию для поддержания своих социальных, культурных или образовательных проектов. Фонд 2020 объявил о старте ежегодного конкурса #ДвигайЧЕ, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Премия Фонда 2020 проходит уже второй год. Многие ребята с прошлого конкурса получили не только финансовое вознаграждение, но и наше сопровождение своих проектов, а некоторые из лауреатов помогают нам в организации премии в этом году», — отметила учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

За награду могут побороться участники от 14 до 30 лет, которые реализовали социальный, культурный или образовательный проект, направленный на развитие потенциала Челябинской области. Именно по этим трем направлениям можно подать заявки на участие до 2 октября 2022 года включительно.

Премия #ДвигайЧЕ пройдет в три этапа. Заочный этап — подача заявки и прохождение онлайн-тестирования, очный этап — ассессмент-сессия, то есть набор заданий, которые позволят объективно оценить кандидатов. На финальном этапе участников ждет тренинг личностного роста и награждение.

В этом году Фонд отметит 30 лучших участников премиями в 35 тысяч рублей.

О том, как прошло награждение победителей прошлого года, можно почитать в отдельном материале ИА «Первое областное».