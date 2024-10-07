Челябинская «Квартиральня» возвращается

Горожанам открыт путь в мастерские художников

С октября в Челябинске возобновляются походы по рабочим студиям местных художников. Проект «Челябинская Квартиральня» попробует сблизить челябинцев и творцов и показать, как создается искусство изнутри. В этом году походы организуют к 17 художникам, каждый из которых представит свои работы и, конечно, саму мастерскую.

Почему же это все называется «квартиральней»? Потому что для многих мастеров студия — это их квартира. Ну или они проводят на рабочем месте столько времени, что уже селятся в своих арт-цехах.

На октябрь организаторы планируют выставки, мастер-классы, а также неформальные встречи с художниками, где можно будет не только увидеть процесс создания произведений, но и задать вопросы, обсудить идеи и попробовать свои силы на деле. В течение двух уикендов, 12—13 и 19—20 октября, участники проекта посетят 17 площадок-мастерских в разных частях города.

Подробности — в соцсетях «Челябинской Квартиральни». Возрастное ограничение 16+.