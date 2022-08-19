Челябинская компания подарила Елене Малышевой продукты из конопли

Еда от уральского бренда попала в программу «Жить здорово» на Первом канале

Челябинский бренд «Коноплектика» подарил Елене Малышевой корзину с продуктами из конопли. Известной телеведущей прислали конопляное масло, салатные заправки, ядра растения, конфеты, пасту и сгущенку из конопли.



Оценить подарок Елена еще не успела, ведущая находится за границей, а корзинка хранится в студии программы «Жить здорово».

«От Елены Малышевой позвонили с вопросом, как лучше хранить продукцию. Сказали, что ведущей нет в стране сейчас, а коллектив программы хочет порадовать Елену, когда она вернется», — рассказал замдиректора производства Дмитрий Ильков.

Отправить подарок представители челябинского бренда решили после выпуска программы, где рассказывали о пользе конопляного масла.

Бренд «Коноплектика» существует с 2018 года и принадлежит челябинской компании «Медал». Под торговой маркой выпускают не только масла, но и макароны, муку, обувь и даже одноразовые столовые приборы.