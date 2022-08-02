Челябинская команда КВН выступит на фестивале «Голосящий КИВИН‑2022»

Участники «Города N» уже прибыли в Светлогорск, где пройдет мероприятие

Челябинская команда КВН «Город N» выступит на ежегодном музыкальном фестивале «Голосящий КИВИН-2022» в Светлогорске 6 и 7 августа и поборется за главный приз — статуэтку Большого КИВИНа в Золотом. Всего участие в фестивале примут 20 команд, сообщили в пресс-службе Молодежного ресурсного центра региона.

Приглашение на фестиваль получают команды, играющие в главных лигах Международного союза КВН: Премьер-лиге и Высшей лиге. Оценки участникам члены жюри ставить не будут — это одно из отличий «Голосящего КИВИНа-2022» от других игр. А вместо первого, второго и третьего мест победители и призеры получат статуэтки символа КВН.

«Наша команда „Город N“ уже принимала участие в фестивале в прошлом году, но, к сожалению, не получила ни одной из наград. Но за этот год кавээнщики прошли немало игр, набрались опыта участия в подобных мероприятиях, подросли как команда. Возможно, в этот раз КИВИН покорится нашей команде»,— комментируют в Молодежном ресурсном центре Челябинской области.

Сейчас ребята уже находятся в Светлогорске и готовятся к выступлению.

Ранее челябинская команда «Город N» прошла в четвертьфинал Высшей лиги. При этом баллов игрокам не хватило, однако жюри добрало их в следующий этап.