Челябинская команда КВН стала победителем Первой телевизионной лиги

Теперь она автоматически станет участником Высшей лиги

Челябинская команда КВН «Евразия» стала победителем Первой лиги Международного Союза КВН. Финал игр прошел в Перми. По итогам сезона челябинцы набрали 137 баллов и разделили победу с командой «Близкие» из Белгородской области.



В финальный турнир прошли пять команд: сборная ВГАУ (Воронеж), «Близкие» (Белгородская область), «Омская сборная», «Отбоя нет» (Екатеринбург) и «Евразия» (Челябинск).

В качестве приглашенных гостей в игре участвовали звезды российского шоу-бизнеса: Никита Джигурда, Яна Кошкина, Роман Попов и Антон Токарев. Челябинская команда пригласила на на конкурс «СТЭМ со звездой» Прохора Шаляпина

Игру оценивало жюри, в состав которого вошли актеры Игорь Ознобихин, Дмитрий Колчин, Олег Верещагин и телеведущей Владимир Маркони. Ведущей финала стала известная актриса Марина Федункив.

Запись финала Первой лиги вышла на youtube-канале PRO КВН 22 декабря в 19:00.