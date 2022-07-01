Челябинская команда КВН «Город N» прошла в четвертьфинал Высшей лиги

Южноуральцы не попали в 1/4 по баллам, но жюри добрало их в следующий этап

Челябинская команда КВН «Город N» будет играть в четвертьфинале Высшей лиги КВН. Южноуральцы не прошли в одну четвертую по баллам, но жюри пригласило их на следующую игру сезона.



Южноуральские кавээнщики уступили «Поэтессам» из Санкт-Петербурга, «Ивану Иванову» из Москвы и «Столику» из Чулыма в 1/8, но снова сыграют с ними в четвертьфинале.

Последняя игра одной восьмой прошла 30 июля. Когда пройдет 1/4 финала Высшей лиги — неизвестно, а билетов в продаже пока не появилось.

Отметим, посмотреть телеверсию прошедшей одной восьмой сейчас нельзя. «Первый канал» временно приостановил показ развлекательных программ, об этом сообщили в официальном сообществе Международного союза КВН.