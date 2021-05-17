Челябинская команда «Город N» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН

Стали известны результаты 1/4 финала 2021 года

Челябинская команда «Город N» вошла в тройку победителей 1/4 финала Высшей лиги КВН, который накануне прошел в Москве. Таким образом челябинцы обеспечили себе выход в полуфинал. Об этом сообщается на официальном сайте Клуба веселых и находчивых.

«16 мая 2021 года сыграна первая игра 1/4 финала Высшей лиги КВН. Команды сыграли 4 конкурса: приветствие, знакомый сюжет, биатлон, музыкальный фристайл. Результат: команда „Имени меня“, Королев — 15,5 балла, „Неудержимый Джо“, Россия — 15,1 балла, „Город N“, Челябинск — 14,5 балла»,— сообщается на сайте.

Кавээнщиков оценивали Константин Эрнст, Жанна Бадоева, Александр Ревва, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и Юлий Гусман.

Напомним, 15 мая челябинская команда «Город N» сыграла в 1/8 финала Высшей лиги КВН и также вошла в число лидеров, чем обеспечила себе выход в четвертьфинал. В состав Высшей лиги КВН челябинцы вошли благодаря успешному выступлению на ежегодном фестивале в Сочи.