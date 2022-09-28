Челябинская команда «Город N» сыграет в 1/4 финала Высшей лиги КВН, рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. Болеть за наших ребят можно будет 30 сентября; выступление пройдет в Москве.
За место в полуфинале челябинцы будут бороться с КВНщиками из разных регионов России. Команды представят свои выступления в рамках трех конкурсов: традиционное «Приветствие», конкурс текстовых шуток — «Биатлон» и «Музыкальный номер».
«В прошлом сезоне команде уже удавалось дойти до этапа полуфинала Высшей лиги, надеемся, как минимум, закрепить успех. Но КВН — очень субъективная игра и все в руках членов жюри, сложно спрогнозировать что-то наверняка», — отметила директор Центральной Уральской лиги Наталья Давыдова.
В следующий этап пройдут только три команды из шести. К непростой борьбе «Город N» уже сейчас готовится в Москве: усердно репетирует на сцене Планеты КВН, проходит редакторские просмотры, а также собирает массовку.
За место в полуфинале челябинцы будут бороться с КВНщиками из разных регионов России. Команды представят свои выступления в рамках трех конкурсов: традиционное «Приветствие», конкурс текстовых шуток — «Биатлон» и «Музыкальный номер».
«В прошлом сезоне команде уже удавалось дойти до этапа полуфинала Высшей лиги, надеемся, как минимум, закрепить успех. Но КВН — очень субъективная игра и все в руках членов жюри, сложно спрогнозировать что-то наверняка», — отметила директор Центральной Уральской лиги Наталья Давыдова.
В следующий этап пройдут только три команды из шести. К непростой борьбе «Город N» уже сейчас готовится в Москве: усердно репетирует на сцене Планеты КВН, проходит редакторские просмотры, а также собирает массовку.