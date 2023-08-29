Челябинская «Галерея Паркер» закроется к концу 2023 года

Доходов пространства не хватает для существования

Основатели арт-кластера «Галерея Паркер» объявили о закрытии проекта. Пространство работает с 2021 года, но с 15 декабря перестанет существовать. Как объясняет владелица галереи Весталия Паркер, доходов площадки не хватает, чтобы продолжать работу.

Часть выставок проходила в «Галерее Паркер» на федеральные и областные гранты. Текущую выставку «Местность» от двух пермских художников Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной запустили при поддержке челябинской администрации. Но это помогало только приблизиться к самоокупаемости.

Весталия Паркер не исключает, что проект трансформируется во что-то новое, но это будет не постоянно работающая площадка.

«В Челябинске много всего происходит. Может, нет большого количества постоянно функционирующих площадок, но фестивали и временные мероприятия одни из самых ярких и качественных. Были „МАЧ-фест“ и „Клоповник“, которые нашли новые, другие формы реализации творческих идей. Всегда что-то меняется, город не стоит на месте», — пишет Весталия в социальных сетях.

Пока галерея будет работать по своему обычному расписанию, с выставками, концертами и литературными вечерами.