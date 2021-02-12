Челябинская флейтистка прошла отбор в Юношеский оркестр Юрия Башмета

13-летняя Полина Гордеева стала первой победительницей из региона за всю историю существования конкурса

Всероссийское прослушивание в оркестр музыканта и дирижера Юрия Башмета — событие редкое: уникальный по масштабам конкурс проводится раз в два года. Музыканты получают пропуск на мировую сцену: коллектив принимал участие в церемонии закрытия сочинской Олимпиады и открытии чемпионата мира по футболу в Москве, регулярно выступает в Европе и Азии.

В Детской школе искусств № 1, где учится одна из победительниц конкурса челябинка Полина Гордеева, гордятся достижениями юной флейтистки. Девушка — лауреат Всероссийских и международных конкурсов, в частности, La Cote 2019 в Швейцарии, стипендиат Челябинского управления культуры.

В 2020-м Полина подала заявку на сайте Юношеского оркестра и прошла онлайн-прослушивание — флейтистка получила высокие оценки жюри и зрителей и дошла до финала. На очное, заключительное выступление участников пригласили в Москву. Качество исполнения оценивал сам Юрий Башмет. Полина Гордеева сыграла «Концертино для флейты» (Сесиль Шаминад) и выступила с оркестром — успешно: девушку взяли на стажировку.

Для преподавателя Полины ее победа в конкурсе Всероссийского юношеского оркестра не стала неожиданностью.

«Настоящими музыкантами не становятся когда-нибудь — их видно сразу. Полина замечательно чувствует музыку, она хорошая флейтистка с поставленной техникой. Профессионализм в таком юном возрасте очень подкупает: в жюри поняли, что перед ними — коллега», — рассказала Юлия Полуротова, преподаватель ДШИ № 1.

В феврале 2021-го Всероссийский юношеский оркестр отправится на Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Едут и стажеры — Полина Гордеева будет участвовать в общих репетициях. Возможно, удастся выступить на общей сцене с основным составом, говорят организаторы.