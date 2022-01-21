Челябинская филармония выпустит к юбилею фотоальманах «Легенды сцены»

В альбоме снимки Константина Хабенского, Эдиты Пьехи, Мстислава Ростроповича и известных музыкантов города

Челябинская филармония к своему 85-летию выпускает фотоальманах «Легенды сцены. Челябинск. Избранное». В альманахе собраны фотографии культурной жизни города за последние 50 лет. Это снимки с концертов известных российских актеров и музыкантов, которые приезжали на гастроли в Челябинск, а также фото челябинских артистов.



Инициатором создания альманаха стала Надежда Пелымская — штатный фотограф Челябинской филармонии. Она выбрала самые яркие фото и получила разрешение на издание от авторов.

В сборник включили кадры Сергея Васильева, репортеров Олега Каргаполова, Людмилы Ковалевой, Андрея Ткаченко, Дмитрия Куткина, художника-фотографа Игоря Ляпустина, мастеров портретной съемки Алексея Гольянова и Юрия Ермолина. Также в альманахе будут напечатаны кадры фотографа Первого областного информационного агентства Марата Муллыева.

Свои работы предоставили Федор Шмидт, Анатолий Шулепов, Александр Соколов и даже фотограф «Южноуральской панорамы» Вячеслав Шишкоедов (фотожурналист скончался весной 2021 года, но авторы альманаха успели договориться о размещении снимков до его смерти).

«Хорошо известный в культурном мире Северной столицы фотохудожник Владимир Постнов запечатлел эмоциональные моменты аншлаговых выступлений Южно-Уральского симфонического оркестра Челябинской филармонии в Государственной академической капелле Петербурга. Эти кадры тоже вошли в книгу», — комментируют в Челябинской филармонии.

Презентация фотоальманаха пройдет 25 января.