Челябинская филармония устраивает кастинг солистов для рок-концерта

Наличие специального музыкального образования необязательно

19 апреля Челябинская филармония проведет кастинг вокалистов для нового проекта. Музыкантов приглашают спеть любимые композиции русского рока. Те, кто пройдет отбор, смогут принять участие в рок-концерте, на котором хиты группы «КиШ», «Ария» и других звезд отечественной рок-сцены сыграет Уральский духовой оркестр.



Участвовать могут солисты без специального музыкального образования возрастом от 22 до 60 лет. Для прослушивания нужно подготовить две любые композиции из репертуара Земфиры и групп «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Ария», «БИ-2», «КиШ». Песни предлагают исполнить под минусовку или аккомпанемент гитары или фортепиано. Всех желающих принять участие просят отправить заявку.

Регистрация участников начнется 19 апреля в 19:00 в фойе Концертного зала им. Сергея Прокофьева. Конкурсные прослушивания стартуют в 14:00.