Челябинская филармония расскажет зрителям, как рождается музыка

Новый проект дирижера Алексея Рубина стартует в феврале

Этой зимой в Челябинской филармонии стартует новый проект главного дирижера и художественного руководителя государственного симфонического оркестра «Как рождается музыка» (6+). Об этом Алексей Рубин рассказал в интервью журналисту ИА «Первое областное».

По его словам, проект задумывается как некая лаборатория, во время которой люди могут посмотреть, как создается то, что они в итоге слышат на концерте.

«Это будет что-то вроде концертной лекции. Мы с оркестром возьмем одно произведение из концерта, который планируется на следующий день. И будем, репетируя, делая замечания, расставляя акценты, одновременно рассказывать и показывать, что и как меняется и почему», — рассказал Алексей Рубин.

Он добавил, что это будет совершенно новый опыт как для него, так и для Челябинска.

«Планируем запустить проект в феврале, и если опыт будет удачным, тиражировать его в дальнейшем», — добавил он.

Напомним, о намерении пробовать новые форматы взаимодействия со зрителями Алексей Рубин говорил, когда только приступил к работе в Челябинске.

О других проектах оркестра, о зрителях, музыкантах и музыке — читайте в интервью.