Челябинская филармония проведет конкурс композиторов на премию губернатора

Обладатель Гран‑при получит триста тысяч рублей

Челябинская филармония проведет Первый Всероссийский конкурс композиторов на премию губернатора Челябинской области. Принять участие могут все желающие. Лучшие произведения исполнит Детско-юношеский симфонический оркестр Детской филармонии Челябинской области, а их авторы получат денежные вознаграждения, рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку на сайте филармонии в разделе «Конкурс композиторов» и отправить свое инструментальное академическое произведение продолжительностью не более 15 минут, которое было написано специально для конкурса. Один участник может представить только одно сочинение.

«К участию приглашают профессиональных композиторов без ограничения возраста, в том числе и студентов композиторских факультетов музыкальных вузов. Композиторы, ставшие лауреатами и дипломантами, будут извещены по электронной почте, указанной в заявке, приглашены на заключительный концерт и церемонию награждения. Победители конкурса награждаются дипломами: Гран-при, лауреат I, II, III степени, дипломант — и денежным вознаграждением. Обладатель Гран-при получит триста тысяч рублей, лауреаты I, II, III степени — двести, сто пятьдесят и сто тысяч рублей соответственно, два дипломанта — по семьдесят пять тысяч», — рассказали в Челябинской филармонии.

Заявки принимаются с 1 по 30 сентября. С 1 октября по 20 ноября с присланными произведениями будет работать жюри конкурса. Лауреатов объявят с 21 по 26 ноября. Дата проведения заключительного концерта будет объявлена дополнительно.